Пятый круглый стол армяно-азербайджанского диалога "Мост мира" пройдет до конца года

Пятая встреча представителей гражданского общества Баку и Еревана пройдет до конца года. Мероприятие должно состояться в Армении.

В Армении состоится пятая встреча представителей гражданского общества Азербайджана и Армении в рамках диалога "Мост мира". Мероприятие пройдет до конца года, сообщил координатор инициативы со стороны Баку, заместитель председателя правления Центра анализа международных отношений и мультикультурализма Фархад Мамедов.

Диалоговый формат "Мост мира" направлен на формирование доверительных отношений между представителями гражданского общества Азербайджана и Армении. Представители Баку и Еревана в рамках регулярных встреч затрагивают вопросы мирного урегулирования, региональной безопасности, СМИ, а также обсуждают роль гражданского общества в процессе нормализации.

Первые контакты представителей общественности двух стран состоялись в конце октября прошлого года в Ереване, последняя встреча проходила в Габале 10-12 апреля этого года.