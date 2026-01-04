Вестник Кавказа

Пятый круглый стол армяно-азербайджанского диалога "Мост мира" пройдет до конца года

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© Фото: Андрей Мурин/ “Вестник Кавказа“
Пятая встреча представителей гражданского общества Баку и Еревана пройдет до конца года. Мероприятие должно состояться в Армении.

В Армении состоится пятая встреча представителей гражданского общества Азербайджана и Армении в рамках диалога "Мост мира". Мероприятие пройдет до конца года, сообщил координатор инициативы со стороны Баку, заместитель председателя правления Центра анализа международных отношений и мультикультурализма Фархад Мамедов. 

Диалоговый формат "Мост мира" направлен на формирование доверительных  отношений между представителями гражданского общества Азербайджана и Армении. Представители Баку и Еревана в рамках регулярных встреч затрагивают вопросы мирного урегулирования, региональной безопасности, СМИ, а также обсуждают роль гражданского общества в процессе нормализации. 

Первые контакты представителей общественности двух стран состоялись в конце октября прошлого года в Ереване, последняя  встреча проходила в Габале 10-12 апреля этого года.

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