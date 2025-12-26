Ильхам Алиев: Армения и Азербайджан наладили торговые отношения

Между Баку и Ереваном уже установлены торговые отношения и они успешно развиваются, заявил сегодня на встрече с делегацией США президент Азербайджана Ильхам Алиев, рассказав о росте экспорта в соседнюю страну.

Азербайджан и Армения уже установили торговые отношения, и они успешно развиваются, заявил на встрече с делегацией США, прибывшей в Баку, президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Наша страна и впредь продолжит усилия по продвижению региональной мирной повестки. Между Азербайджаном и Арменией уже установлены торговые отношения. Надеюсь, что коридор TRIPP создаст новые возможности с точки зрения региональной транспортной связности"

- Ильхам Алиев

Глава государства отметил, что в Армению через территорию Азербайджана уже идут поставки пшеницы из Казахстана и России, а Баку отправил Еревану первую партию произведенного в Азербайджане высококачественного бензина, и экспорт азербайджанских нефтепродуктов в Армению будет продолжаться, передает Trend.

Азербайджанский лидер сегодня принял в своей резиденции в Баку делегацию США, в состав которой входят член комитета Сената США по вооруженным силам, сенатор-республиканец от штата Оклахома Марквейн Маллин, а также ряд членов Палаты представителей.

Гости поздравили главу государства с успехами, достигнутыми в Вашингтоне в августе прошлого года в продвижении мирной повестки между Азербайджаном и Арменией.

Азербайджанский лидер отметил историческое значение достигнутых договоренностей, особо подчеркнул в этом роль президента США Дональда Трампа.

Также президент Азербайджана заверил, что страна и впредь продолжит усилия по продвижению региональной мирной повестки.