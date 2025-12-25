Пашинян: в рамах TRIPP ожидается развитие пограничных отношений Армении с Азербайджаном и Турцией

Зангезурский коридор создаст новые логистические возможности и даст импульс для диверсификации экономики Армении, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Реализация масштабного проекта Зангезурского коридора, известного также как "Перекресток мира" и TRIPP, потребует от Комитета госдоходов Армении выполнения новых, более широких функций. Такое заявление сделал премьер Никол Пашинян в ходе рабочей встречи в ведомстве, подробно остановившись на практической стороне вопроса.

"Это поле связано с практической фазой реализации проекта TRIPP. Мы перейдем к практической фазе в 2026 году, но, как я уже говорил, мы используем данный повод для того, чтобы достичь совершенно нового уровня технической и содержательной насыщенности на всех наших таможенных пунктах"

– Никол Пашинян

Премьер-министр назвал TRIPP не только вызовом, но и отличной возможностью. По его мнению, современные технологии, доступ к которым открыли августовские соглашения, позволят справиться с этой задачей на новом качественном уровне. При этом Пашинян анонсировал, что эффект от проекта выйдет за рамки одного направления.

"Мы ожидаем развития событий не только на границе Армения-Азербайджан, но и Армения-Турция"

– Никол Пашинян

Как резюмировал премьер, открытие новых направлений и модернизация логистики создадут мощный импульс для диверсификации всей армянской экономики.