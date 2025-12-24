Пашинян: Армения намерена заключить стратегическое соглашение с Ираном

Премьер-министр Армении Никол Пашинян подтвердил планы заключить стратегическое соглашение с Ираном, отметив высокий уровень отношений между странами.

Армения намерена подписать с Ираном договор о стратегическом партнерстве. Об этом на брифинге после заседания правительства сообщил премьер-министр Никол Пашинян, отметив исключительно высокий уровень текущих отношений.

“Мы хотим подписать с Ираном документ о стратегическом сотрудничестве”

– Никол Пашинян

О разработке стратегического документа сообщалось ранее: в феврале 2025-го посол Ирана Мехди Собхани заявил, что стороны работают над всеобъемлющим соглашением, которое за счет долгосрочных программ сможет создать условия для полномасштабного развития двусторонних отношений.