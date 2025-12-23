Вестник Кавказа

Глава МИД Ирана поздравил христиан с Рождеством

Аббас Аракчи
© Фото: IRNA
Иранский министр иностранных дел Аббас Аракчи поздравил христиан с Рождеством, назвав Иисуса "посланником мира". Отдельные поздравления были адресованы иранским армянам.

Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Аббас Аракчи в своем послании поздравил верующих христиан с годовщиной рождения Иисуса Христа. 

"Желаю всем, кто во всем мире празднует рождение Иисуса Христа (мир ему), счастливого Рождества, здоровья, мира и безопасности. Пусть годовщина рождения Христа, посланника мира и доброты, будет для вас полна благословений"

– Аббас Аракчи

Часть послания была адресована армянской общине, которую Аракчи поздравил заранее, выразив наилучшие пожелания иранским армянам. 

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
980 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.