Глава МИД Ирана поздравил христиан с Рождеством

Иранский министр иностранных дел Аббас Аракчи поздравил христиан с Рождеством, назвав Иисуса "посланником мира". Отдельные поздравления были адресованы иранским армянам.
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Аббас Аракчи в своем послании поздравил верующих христиан с годовщиной рождения Иисуса Христа.
"Желаю всем, кто во всем мире празднует рождение Иисуса Христа (мир ему), счастливого Рождества, здоровья, мира и безопасности. Пусть годовщина рождения Христа, посланника мира и доброты, будет для вас полна благословений"
– Аббас Аракчи
Часть послания была адресована армянской общине, которую Аракчи поздравил заранее, выразив наилучшие пожелания иранским армянам.