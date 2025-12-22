Российский мессенджер Max может заработать в Иране

Иран готов перейти на новый российский мессенджер Max, если он будет соблюдать все международные и местные нормы права, рассказал член президиума парламента Ирана Алиреза Салими.

Иран рассматривает возможность использования в стране российского мессенджера Max вместо западных аналогов – это зависит в первую очередь от желания людей и соответствия программы международным и местным нормам, рассказал член президиума парламента Ирана Алиреза Салими.

"Иран - это свободная страна, и люди сами выбирают, как им общаться. Существуют определенные условия, которым должна соответствовать платформа для обмена сообщениями, например, иметь офисы в стране. Также существуют международные и глобальные регулятивные нормы, которые она должна соблюдать"

- Алиреза Салими

Бета-версия цифровой платформы Max в России работает с марта 2025 года, она позволяет пользователям общаться, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы объемом до четырех гигабайт, напоминает РИА Новости.

Развивать новый национальный мессенджер будет дочерняя компания VK - "Коммуникационная платформа".

Напомним, в Иране заблокированы все зарубежные мессенджеры, кроме WhatsApp, который принадлежит компании Meta, запрещенной в РФ как экстремистская, из-за жалоб со стороны граждан и несоблюдение мессенджерами законодательства Ирана.