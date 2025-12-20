Тегеран не собирается по требованию Европы разрывать связи с Москвой

Отношения с Россией основаны на взаимных интересах и взаимоуважении, сообщили в МИД Ирана. Там отметили, что не откажутся от связей с Москвой.

Иран не намерен разрывать отношения с Россией по требованию западных стран. Такое заявление сделал в ходе брифига официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи.

Он подчеркнул, что это было бы абсолютно неразумным решением, передает агентство Mehr.

"Они (страны Европы – прим. ред.) ожидают, что государства, имеющие дружеские отношения с Россией, разорвут их по желанию Европы. Что ж, это совершенно неразумно"

– Эсмаил Багаи

Иранский дипломат также заметил, что отношения Тегерана и Москвы основаны на взаимных интересах и взаимоуважении.

Помимо этого, он указал на то, что западным странам следует не указывать другим, а начать отвечать за свои действия и поступать в соответствии со своими обязанностями.