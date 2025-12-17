Савельев и Лариджани провели переговоры о сотрудничестве РФ и Ирана в транспортной сфере

Вице-премьер РФ Виталий Савельев в ходе поездки в Иран провел встречу с секретарем Высшего совета нацбезопасности ИРИ. Стороны поговорили о взаимодействии двух стран в транспортной сфере.

В Тегеране состоялась встреча вице-премьера России Виталия Савельева и секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани. Об этом сказано в сообщении, опубликованном 20 декабря на сайте правительства РФ.

"Заместитель председателя правительства – специальный представитель президента Российской Федерации по развитию международного транспортного коридора "Север – Юг" Виталий Савельев посетил Иран. В ходе визита состоялись переговоры с секретарем Высшего совета национальной безопасности Исламской Республики Иран Али Лариджани"

– российское правительство

На встрече обсуждалось взаимодействие двух стран в транспортной сфере, в том числе МТК "Север – Юг". Было подчеркнуто, что развитие данного транспортного коридора – одно из ключевых направлений Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

Савельев обратил внимание на то, что железнодорожный контейнерный транзит из России через Иран увеличился. Он отметил также успешную работу регулярного контейнерного сервиса, который был запущен в 2022 году по восточному маршруту МТК "Север – Юг".

Помимо этого, участники встречи подробно поговорили о реализации межправсоглашения о сотрудничестве по финансированию и строительству железной дороги Решт – Астара на территории Ирана, которое было подписано в 2023 году.