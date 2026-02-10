В Дагестане начнется строительство православного храма

Православный храм начнут строить в этом году в Дагестане. Также проведут работы по реставрации Свято-Успенского кафедрального собора.

В этом году в Дагестане начнут возводить воинского собора в честь Александра Невского, поведал архиепископ Махачкалинский и Дербентский Варлаам. По словам иерарха, собор будет построен на месте существовавшего до революции храма.

"В этом году у нас очень большая задача - мы завершаем сейчас проект собора. До революции здесь был воинский собор в честь Александра Невского. Мы заканчиваем документацию проекта, проходим последние штрихи экспертизы. Глава Республики Дагестан Сергей Меликов сказал, что мы приступим в этом году к строительству"

– архиепископ Махачкалинский и Дербентский Варлаам

Как отметил архиепископ, строительство храма станет моментом "духовного подъема" для православных верующих Дагестана. В этом году также планируется провести работы по реставрации Свято-Успенского кафедрального собора, который отмечает свое 120-летие.