В Баку освятили реконструированный православный храм

В столице Азербайджана освятили собор Рождества Пресвятой Богородицы, который открыли после масштабной реконструкции, завершившейся около пяти лет назад.

В минувшее воскресенье в Баку состоялось Великое освящение собора Рождества Пресвятой Богородицы, который открылся в Насиминском районе столицы Азербайджана.

"Торжественный чин великого освящения храма и Божественную литургию в день престольного праздника совершил епископ Бакинский и Азербайджанский Алексий (Смирнов). Архиерею сослужило духовенство Бакинской епархии, в храме молились многочисленные верующие"

– Бакинская и Азербайджанская епархия РПЦ

Как отметили в епархии, культовое сооружение, построенное еще в конце XIX века, реконструировалось в 2019-2021 годах по инициативе лидера АР Ильхама Алиева. В храме проведены работы по росписи стен, смонтирован каменный резной иконостас, на территории построен приходской дом.

Хотя работы по обновлению храма были завершены в 2021 году, освятить храм сразу после реконструкции не удалось из-за пандемии и внезапной кончины архиепископа Александра (Ищеина).