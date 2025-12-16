Вестник Кавказа

РФ ищет варианты возобновления работы Русского дома в Баку

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Россотрудничество находится в поиске вариантов для скорейшего возобновления работы представительства организации в Баку, поделился Примаков.

Глава Россотрудничества Евгений Примаков сообщил, что ведется поиск возможностей для восстановления деятельности Русского дома в Баку, передает ТАСС.

"Межправительственное соглашение (МПС) об учреждении и условиях деятельности информационно-культурных центров, которое было заключено в 1997 году, все еще в силе. Поэтому мы стремимся найти приемлемые варианты реализации МПС с азербайджанской стороной для скорейшего и беспрепятственного возобновления работы Русского дома в Баку"

– Евгений Примаков

Деятельность Русского дома в азербайджанской столице (он же Российский информационно-культурный центр, РИКЦ или представительство Россотрудничества в АР)  была прекращена около года назад.

