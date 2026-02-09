Саакашвили не признал свою вину по делу о государственном перевороте

Михаил Саакашвили отверг обвинения в попытке госпереворота на суде в Грузии. Политику по этому делу грозит до трех лет тюрьмы.

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили отказался признать себя виновным в саботаже и попытке государственного переворота на суде в Тбилиси, передают СМИ.

Саакашвили заявил, что истинные мотивы обвинения не связаны с угрозами госпереворота, а лежат в плоскости личного конфликта с основателем правящей партии "Грузинская мечта" Бидзиной Иванишвили. По словам экс-главы страны, его судят якобы за "оскорбление акулы из домашнего аквариума Бидзины Иванишвили".

Судебное заседание проходило в напряженной атмосфере из-за вызывающего поведения Саакашвили, который отказался сесть на скамью подсудимых, а также обвинил судью в непорядочности. Судья Бугианишвили сделал предупреждение политику, пригрозив выдворить его из зала.

Напомним, что шестое уголовное дело в отношении экс-президента Грузии было заведено в прошлом году грузинской прокуратурой. Саакашвили обвинили в попытке госпереворота на основании его высказываний в социальных сетях. Политику по этому делу грозит до трех лет тюрьмы, а по совокупности прошлых дел он приговорен к 12 годам заключения.