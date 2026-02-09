В Армении сообщили об отмене нескольких рейсов Москва-Ереван

Пассажиров предупредили об отмене нескольких рейсов Москва-Ереван. Они должны были состояться во вторник и среду.

Рейсы Москва-Ереван, запланированные на 10-11 февраля, отменены. Об этом рассказали сегодня в армянском аэропорту "Звартноц", который находится в столице республики.

Один из рейсов должен был состояться во вторник в 19:15, а второй – в 07:45 среды.

В то же время на табло аэропорта информирует об отмене еще одного рейса, запланированного на 23:45 10 февраля.

Причина отмены рейсов не сообщается.