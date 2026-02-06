Азербайджан, Грузия и Узбекистан обсудили развитие Среднего коридора

Баку, Тбилиси и Ташкент обсудили развитие Среднего коридора. Стороны планируют внедрять цифровые технологии в сфере перевозки железнодорожных грузов.
В Ташкенте прошли переговоры между главами железнодорожных компаний Азербайджана, Грузии и Узбекистана. Стороны обсудили развитие взаимодействия в рамках Среднего коридора.
Стороны обозначили приоритетные задачи сотрудничества, отметив важность совершенствования системы грузоперевозок из Центральной Азии в Европу.
Руководители АЖД, ГЖД и "Узбекистон темир йуллари" также заявили о планах внедрения цифровых технологий для развития перевозок.