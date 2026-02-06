Вестник Кавказа

Азербайджан, Грузия и Узбекистан обсудили развитие Среднего коридора

Азербайджан, Грузия и Узбекистан обсудили развитие Среднего коридора
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Баку, Тбилиси и Ташкент обсудили развитие Среднего коридора. Стороны планируют внедрять цифровые технологии в сфере перевозки железнодорожных грузов.

В Ташкенте прошли переговоры между главами железнодорожных компаний Азербайджана, Грузии и Узбекистана. Стороны обсудили развитие взаимодействия в рамках Среднего коридора. 

Стороны обозначили приоритетные задачи сотрудничества, отметив важность совершенствования системы грузоперевозок из Центральной Азии в Европу. 

Руководители АЖД, ГЖД и "Узбекистон темир йуллари" также заявили о планах внедрения цифровых технологий для развития перевозок.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
920 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.