Иран провел дипломатические консультации с Россией и Китаем

Исламская Республика на уровне замглавы МИД обсудила с послами РФ и КНР результаты ирано-американской встречи в Омане и потенциал диалога с США по новой ядерной сделке.

Заместитель главы иранской дипломатии Казем Гариб-Абади, ответственный за правовые аспекты работы МИД ИРИ, рассказал о проведении консультаций с официальными представителями России и Китая в Тегеране.

Гариб-Абади подчеркнул, что переговоры с российским послом Алексеем Дедовым и китайским послом Цуном Пейу были организованы в связи с проведением первой за девять месяцев встречи между США и Ираном в Маскате (Оман). Дипломаты обсудили ход и перспективы возобновленного ирано-американского диалога.

"После поездки в Пекин и переговоров в Омане сегодня я встретился с послами России и Китая в Тегеране и обсудил с ними интересующие нас вопросы"

– Казем Гариб-Абади

Подробности встречи с послами иранский замминистра не привел.