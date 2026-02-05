США разрешили себе вторичные санкции против партнеров Ирана

Несмотря на успешные по американским оценкам переговоры в Маскате по ядерной сделке, США усиливают экономическое давление на торговых партнеров Ирана – с сегодняшнего дня Вашингтон сможет увеличивать тарифы на товары, произведенные в этих странах, по своему усмотрению.

Как проинформировала пресс-служба Администрации президента США, американский лидер Дональд Трамп поставил свою подпись под новым санкционным документом, позволяющим увеличивать пошлины на импортируемые товары, произведенные в тех государствах, которые торгуют с Ираном.

Документ особо оговаривает, что пошлины не вводятся автоматически, но могут быть введены отдельным решением, если американские власти сочтут такой шаг необходимым.

Также документ ограничивает сферу своего применения только операциями по импорту из Ирана, а на экспорт чего бы то ни было в Иран он не распространяется.

Кроме того, в документе нет и конкретики по размерам дополнительных тарифов – есть лишь примерная, но не обязательная величина в 25%.

"Пошлины, к примеру, в размере 25%, могут взиматься с импортируемых в США товаров, произведенных в любой стране, которая прямо или косвенно покупает, импортирует или иным образом получает товары или услуги из Ирана"

– документ

Принимать решения о вводе конкретных новых тарифов для компаний из стран, приобретающих товары и услуги в Иране, Вашингтон может уже с сегодняшнего дня.