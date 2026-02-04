Лавров: контакты РФ и США при Трампе ведутся в самых разных форматах

Политика администрации Трампа разительно отличается от прежней администрации: она готова к диалогу, что было продемонстрировано сразу. Сейчас контакты с Россией продолжаются в разных форматах, рассказал глава МИД РФ.

При президенте США Дональде Трампе между Москвой и Вашингтоном происходит диалог в самых разных форматах, поделился министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу RT.

"Администрация Трампа принципиально другая по своему мировоззрению, по пониманию национальных интересов США, по отношению к другим странам <…> То, что эта администрация готова говорить со всеми, она проявила с первых же дней <...>, в том числе и налаживать контакты с Россией, которые продолжаются в самых разных форматах"

– Сергей Лавров