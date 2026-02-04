Вестник Кавказа

Пашинян провел встречу с президентом ОАЭ

Пашинян провел встречу с президентом ОАЭ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Никол Пашинян обсудил вопросы экономического характера с главой ОАЭ. Стороны также затронули вопросы региональной стабильности.

Глава правительства Армении Никол Пашинян в ходе визита в Абу-Даби провел переговоры с главой ОАЭ шейхом Мохаммедом бин Зайедом Аль Нахайяном. 

Президент ОАЭ поздравил Пашиняна с достижениями в рамках мирного урегулирования с Баку, отметив важность процесса нормализации для развития всего региона. Аль Нахайян заявил о готовности развивать связи с Ереваном по различным направлениям. 

Пашинян выразил благодарность за прием, отметив готовность Еревана к дальнейшему углублению связей с Абу-Даби. Стороны также обсудили экономическую тематику и ряд других вопросов. 

Ранее Ереван и Абу-Даби подписали соглашения о торговле и инвестициями.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
605 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.