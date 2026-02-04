Пашинян провел встречу с президентом ОАЭ

Никол Пашинян обсудил вопросы экономического характера с главой ОАЭ. Стороны также затронули вопросы региональной стабильности.

Глава правительства Армении Никол Пашинян в ходе визита в Абу-Даби провел переговоры с главой ОАЭ шейхом Мохаммедом бин Зайедом Аль Нахайяном.

Президент ОАЭ поздравил Пашиняна с достижениями в рамках мирного урегулирования с Баку, отметив важность процесса нормализации для развития всего региона. Аль Нахайян заявил о готовности развивать связи с Ереваном по различным направлениям.

Пашинян выразил благодарность за прием, отметив готовность Еревана к дальнейшему углублению связей с Абу-Даби. Стороны также обсудили экономическую тематику и ряд других вопросов.

Ранее Ереван и Абу-Даби подписали соглашения о торговле и инвестициями.