Оверчук: ЕАЭС – самый важный экономический партнер Армении

Евразийский экономический союз можно назвать наиболее важным экономическим партнером для Армении, такое заявление сделал вице-премьер РФ Алексей Оверчук.

Он подчеркнул, что в таком статусе ЕАЭС останется и в ближайшее время.

"ЕАЭС – это самый важный экономический партнер Армении, и в ближайшую перспективу он будет таковым и оставаться"

– Алексей Оверчук

Заместитель председателя российского правительства констатировал активное развитие Арменией связей не только с Россией, но и с другими странами ЕАЭС, например с Казахстаном, у которого Ереван начал закупать зерно.

При этом, обратил внимание Оверчук, в Армении есть много количество людей, стремящихся к сближению с ЕС, встречаются они и в руководстве страны. Стороны в том числе обсуждают либерализацию визового режима и внедрение стандартов ЕС, пояснил он, подчеркнув, что Москва внимательно отслеживает вопросы стандартов и техрегламентов, так как они имеют большое значение для сохранения общего рынка ЕАЭС.

"В принципе, те стандарты, которые внедряются сегодня, они не входят в противоречие с тем, что есть у нас в Евразийском экономическом союзе. Если такие случаи бывают, мы очень откровенно проводим консультацию с нашими армянскими союзниками. Они очень внимательно и серьезно относятся к таким озабоченностям с нашей стороны и реагируют соответствующим образом. Потому что если такие противоречия начнут возникать, то нам придется соответствующим образом защищать свой рынок"

– Алексей Оверчук