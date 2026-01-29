Финансирование жилищной программы для сирот в КЧР выросло в пять раз

В Карачаево-Черкесии на покупку жилья для детей-сирот выделят более 300 млн рублей в 2026 году. За пять лет объем финансирования этой программы вырос в пять раз.

Свыше 300 млн рублей направят в 2026 году в Карачаево-Черкесии на обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Об этом сообщил руководитель республики Рашид Темрезов.

"Учитывая значимость данного вопроса, на региональном уровне мы последовательно увеличиваем объем финансирования из бюджета республики на приобретение жилья детям-сиротам. С 2021 по 2026 годы он вырос в пять раз, и на текущий год на эти цели предусмотрено 308 млн рублей"

— Рашид Темрезов

В целях совершенствования механизмов обеспечения жильем детей-сирот главой региона дано поручение сформировать при правительстве республики рабочую группу с привлечением надзорных и следственных органов.

Рабочая группа сосредоточится на трех ключевых задачах: сокращение очереди, своевременная покупка качественного жилья и помощь в социальной адаптации детей-сирот, добавил Рашид Темрезов.