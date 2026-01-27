Венгрия подала иск в суд на ЕС

Глава венгерского внешнеполитического ведомства Петер Сийярто сообщил о том, что Будапешт уже подал иск в суд ЕС, чтобы оспорить решение Брюсселя о запрете на поставки российского газа.

Венгрия подала иск в суд против полного запрета Евросоюза на покупку энергоносителей из России с 2027 года. Об этом сообщил глава МИД страны Петер Сийярто.

Министр иностранных дел отметил, что Венгрия была против данного решения изначально, как только распоряжение Брюсселя вступило в силу, по этой причине правительство страны, как и планировало, подало иск в Суд ЕС с требованием его отмены.

"Этот иск должен быть рассмотрен"

– Петер Сийярто

Напомним, в январе текущего года стало известно о том, что Совете ЕС утвердили полный запрет на поставки российского газа до 2027 года: СПГ – с 1 января, трубопроводного – с 30 сентября. Будапешт и Братислава сразу же выступили против данного распоряжения, заявив о том, что намерены подать в суд для его оспаривания.