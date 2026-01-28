США будут участвовать в переговорах в Абу-Даби – СМИ

В предстоящих переговорах в Абу-Даби по украинскому урегулированию американскую сторону представит Стивен Уиткофф несмотря на то, что ранее было заявлено о двусторонней встрече Москвы и Киева, пишут СМИ.

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф все же прилетит на переговоры в Абу-Даби, которые пройдут на этой неделе, вопреки ранним заявлениям о том, что Москва и Киев встретятся там тет-а-тет, сообщил журналист портала Axios Барак Равид на своей странице в соцсети.

Как уточнил Равид, завтра Уиткофф посетит Израиль, а оттуда сразу же прилетит в Абу-Даби, где проведет еще один раунд переговоров с Россией и Украиной.

По предварительной информации, он должен состояться в предстоящие среду-четверг – с 4 по 5 февраля, о чем сегодня сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Напомним, ранее Госсекретарь США Марко Рубио заявлял о том, что на предстоящей встрече не заявлено присутствие американской стороны, однако нельзя исключать варианта, при котором Вашингтон все же присоединится к переговорному процессу.