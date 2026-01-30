Трамп: план США состоит в переговорах с Ираном

На данный момент план США, по словам президента Дональда Трампа, заключается в проведении переговоров с Ираном, а далее все будет зависеть от развития событий.

План Вашингтона сейчас состоит в проведении переговоров с Тегераном, такое заявление сделал президент США Дональд Трамп в беседе с журналисткой.

"Послушайте, план таков: (Иран - ред.) ведет с нами переговоры, и мы посмотрим, сможем ли мы что-то сделать, иначе увидим, что произойдет"

– Дональд Трамп

Глава государства напомнил о наличии у Америки "большого флота", который в данный момент идет в направлении Персидского залива. Трамп отметил, что этот флот масштабнее, чем тот, что был в Венесуэле во время известных событий и остается там сейчас.

Президент также признался, что Вашингтон не раскрывает детали своего плана странам-союзницам в Персидском заливе, пояснив, что это невозможно.

"Если бы мы рассказали им план, то это было бы так же плохо, как рассказать его вам или даже хуже"

– Дональд Трамп