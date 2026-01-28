Вестник Кавказа

КСИР может стать запрещенной организацией в Великобритании
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Лондон может объявить иранский КСИР запрещенной организацией. Соответствующий законопроект поступит в парламент в этом году, сообщают СМИ.

Великобритания может включить Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) в список запрещенных организаций, пишет The Times.

В планах правительства разработка соответствующего законопроекта, который в 2026 году представят в парламенте.

По данным издания, ни МИ-6, ни внешнеполитическое ведомство Великобритании не поддерживают план по внесению КСИР в черный список. Эта мера, считают дипломаты и разведчики, "разрушит дипломатические каналы" между Лондоном и Тегераном, а также может стать поводом для высылки из Ирана британских дипломатов.

Накануне глава евродипломатии Кая Каллас сообщила, что ЕС принял решение о признании иранского КСИР террористической организацией. 

