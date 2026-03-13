Великобритания и Германия не будут разблокировать Ормузский пролив – СМИ

Британские СМИ пишут, что в Лондоне и Берлине отклонили инициативу американского президента Дональда Трампа провести военную операцию по разблокировке Ормузского пролива.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер не будет направлять силы британского военного флота для разблокировки Ормузского пролива, отклонив предложение президента США Дональда Трампа. Об этом пишет британское издание The Telegraph со ссылкой на источники.

Уточняется, что аналогичное решение было принято и властями Германии.

Как сообщают источники, Лондон готов рассмотреть возможность отправки беспилотников для поиска мин, однако о том, чтобы направлять в Ормузский пролив флот, речи пока не идет.

Ссылаясь на британского министра энергетики Эда Милибэнда, The Telegraph пишет о том, что правительство Великобритании в настоящее время изучают совместно с союзниками все варианты по разблокировке Ормузского пролива.

"Правительство активно изучает возможные способы возобновления работы пролива и что существуют разные способы, которыми мы могли бы внести свой вклад (в разблокировку Ормузского пролива – ред.)"

– The Telegraph

Тем не менее, согласно изданию, принятие такого решения со стороны Лондона "рискует усугубить личный конфликт между Стармером и Дональдом Трампом".

Кроме того, The Telegraph пишет о том, что правительство Германии мотивирует свое решение отказать Дональду Трампу присоединиться к его инициативе тем, что в Берлине существуют опасения по поводу того, что война в Иране затягивается на неопределенный срок.

Напомним, ранее американский президент Дональд Трамп выдвинул идею создания коалиции для патрулирования в проливах и обеспечения безопасности в Ормузском проливе.