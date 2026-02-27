Путешественников на Ставрополье ждут новые гостиницы

Высокий спрос на летний отдых в туристических локациях Ставропольского края мотивирует власти региона открывать новые объекты размещения – в нынешнем сезоне их число вырастет на 9 тысяч койко-мест.

В нынешнем высоком сезоне туристов в санаторно-курортных локациях Ставропольского края примут свыше 30 новых гостиничных комплексов, рассчитанных почти на 9 тыс мест – объекты вводятся на фоне роста туристического потока и высокой загрузки курортов, сообщила заместитель министра туризма и оздоровительных курортов региона Екатерина Высоцкая.

"В нашем портфеле 65 новых инвестиционных проектов, которые строятся на территории Ставропольского края. В 2026 году мы ожидаем ввод в эксплуатацию 32 объектов коллективных средств размещения, которые позволят нам создать практически 9 тыс новых койко-мест"

- Екатерина Высоцкая

Сегодня в крае насчитывается 807 гостиниц и здравниц, способных одновременно принять более 60 тыс отдыхающих, 128 из них - санатории. Главным туристическим ресурсом региона остаются Кавказские Минеральные Воды с их минеральными источниками и лечебными грязями, отметила замминистра, передает портал "Это Кавказ".

В минувшем 2025 году курорты Ставрополья посетили более 8 млн туристов, и край намерен сохранить эту тенденцию к росту, - подчеркнула Екатерина Высоцкая, добавив: в регионе уже активно бронируется весь летний сезон, а загрузка санаториев подбирается к отметке в 95%.