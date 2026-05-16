Грузия придает огромное значение отношениям с Азербайджаном

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Для Грузии огромное значение имеют отношения с Азербайджаном, они напрямую влияют и на развитие Среднего коридора, заявила сегодня глава МИД Грузии Мака Бочоришвили.

Азербайджан – очень важный стратегический партнер Грузии, и отношения двух стран особенно важны в свете дальнейшего развития страны как транзитного государства на маршруте Среднего коридора, заявила сегодня глава МИД Грузии Мака Бочоришвили.

"Помимо тем, связанных с транзитным потенциалом, важным стало также решение азербайджанской стороны возобновить движение пассажирских поездов между двумя странами. Это важно как для наших граждан, так и для Азербайджана. Данное решение значительно поспособствует отношениям между народами"

- Мака Бочоришвили

В контексте развития транспортного потенциала Грузии, которая намерена активно использовать его, сегодня действительно были подписаны важные соглашения, отметила министр, передает Грузия Online.

Говоря о перспективах освоения новой транспортной артерии, министр отметила, что этот маршрут интересен не только странам Южного Кавказа, но и другим государствам. Растет потенциал, которым обладает африканский континент, и важно, чтобы власти Грузии тоже использовали его правильно, добавила Мака Бочоришвили.

