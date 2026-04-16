Экспорт Азербайджана в Армению приблизился к $10 млн

Азербайджан в январе-апреле 2026 года экспортировал в Армению товаров почти на $10 млн, среди которых бензин, дизтопливо, зерно и удобрения.

В Азербайджане объем экспорта товаров в Армению в январе-апреле 2026 года составил $9,646 млн. Об этом свидетельствуют данные Государственного таможенного комитета.

Согласно статистике, в апреле Азербайджан поставил в Армению продукции на $3,889 млн. В настоящее время Азербайджан экспортирует в Армению бензин и дизельное топливо, а транзитом через азербайджанские территории на армянский рынок следуют зерно и удобрения из России и Казахстана.

Объем косвенного импорта из Армении в Азербайджан за четыре месяца составил $960. По данным Государственного таможенного комитета, весь этот объём пришёлся на розы. Цветы были ввезены из Нидерландов и поступили в Азербайджан через Армению.

При этом в апреле поставки продукции из Армении полностью отсутствовали.

Отметим, что за весь 2025 год Азербайджан экспортировал в Армению товаров на $788,8 тыс. За четыре месяца 2026 года объем экспорта уже в 12 раз превысил показатель всего предыдущего года.

Перспективы торговли Азербайджана и Армении

Кандидат экономических наук, доцент кафедры "Международная экономика" UNEC Эмин Гарибли в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" подчеркнул, что поставки азербайджанского бензина и дизтоплива в Армению – это только первый шаг в организации постоянных экономических контактов между двумя республиками.

"У Азербайджана сейчас нет проблемы с тем, чтобы находить рынки сбыта для своих углеводородов – опыт поставки азербайджанской сырой нефти в Японию показывает, что они пользуются спросом даже в отдаленных от нашего региона уголка мира. Поэтому поставки бензина и дизтоплива в Армению – это не столько торговый вопрос, сколько вопрос организации мирных контактов. Подход Баку таков, что экономические, торговые связи смогут в будущем закрепить мирные отношения между странами", - прежде всего сказал он.

"Для Азербайджана не составит труда при наличии спроса нарастить поставки нефтепродуктов в Армению. Сейчас уже стоит другая задача – расширять спектр экономического сотрудничества двух стран. Сюда входит и обмен другими товарами и транзитное взаимодействие после запуска Зангезурского коридора. После заключения мирного договора мы сможем открыть границы с Арменией и начнется новый период в наших экономических связях. Пока что поставки нефтепродуктов из Азербайджана играют немаловажную роль в обеспечении энергетической безопасности Армении", - продолжил Эмин Гарибли.

"В будущем возможны поставки сельскохозяйственных товаров в Армению. Наверняка возникнет спрос на товары химической промышленности, развитию производства которых уделяется особое внимание в Азербайджане. Но ключевая цель – создание цепочек добавленной стоимости и организация региональной промышленной кооперации при открытии через Армению международного транспортного коридора – южной ветки Срединного коридора, частью которого станет Зангезурский коридор", - подчеркнул экономист.