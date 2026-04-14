Азербайджан впервые импортировал товары из Армении

Первый импорт товаров был осуществлен из Армении в Азербайджан в марте, такое сообщение распространил азербайджанский Государственный таможенный комитет.

В частности, в прошлом месяце Армения поставила Азербайджану товары на $960.

Доля доходов Азербайджана от экспорта в Армению равнялась 0,1% от общего объема экспортных доходов республики.

Стоит отметить, что за январь-март 2026 года Азербайджан поставил в Армению продукцию на $5,757 млн, в том числе $1,537 млн в марте.