Из Азербайджана в Армению вышел состав с дизтопливом и удобрениями

Азербайджан активизирует поставки в Армению своих нефтепродуктов, а также организует транзитные перевозки в страну грузов из России через свою территорию.

Так, сегодня утром со станции Баладжары в пригороде Баку в направлении пограничной станции Беюк-Кясик на границе Азербайджана и Грузии вышел грузовой поезд, в составе которого находятся 22 железнодорожных цистерны с дизельным топливом общим объемом 1298 т, а также 4 вагона с 240 т российских удобрений, передает турецкое государственное информационное агентство Anadolu.

На сегодняшний день из Азербайджана в Армению поставлено 6312 т дизельного топлива, 979 т бензина АИ-92 и 2955 т бензина АИ-95, говорится в сообщении.

Не прекращается и транзит из России через территорию Азербайджана в Армению – благодаря этому маршруту Ереван уже получил 23,9 тыс т российского зерна, свыше 1100 т удобрений и 68 т гречневой крупы.

Напомним, ранее мы писали: перевозки российских и казахстанских товаров в Армению по железной дороге транзитом через Азербайджан и Грузию прибыльны для всех, заявил вице-премьер России Алексей Оверчук, пояснив: компания РЖД буквально за несколько дней достигла договоренности о провозе грузов из России и Казахстана в Армению через территории Азербайджана и Грузии, и сейчас тем же маршрутом ведутся поставки удобрений, так что перечень доставляемых таким образом грузов увеличивается.