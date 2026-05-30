Назван объем экспорта азербайджанского газа в Европу

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Глава Минэнерго АР назвал объемы поставок газа в Европу за прошлый год и начало нынешнего. Большая часть "голубого топлива" направлена в Турцию.

Глава энергетического ведомства АР Парвиз Шахбазов поделился информацией относительно поставок газа из АР в Европу в прошлом году и за четыре месяца этого года. 

По словам Шахбазова, суммарно в Европу было направлено 16,7 млрд куб м "голубого топлива". Большая часть – почти 13 млрд куб м – была экспортирована в Турцию. Грузия получила 3,3 млрд куб м, 800 млн куб м – Сирия. 

По словам Шахбазова, добывающий сектор Азербайджана вступает в новый этап развития, несмотря на ослабление инвестиций в нефтегазовой сфере. SOCAR переходит к практике инвестиций в перспективные иностранные проекты на Ближнем Востоке, в Азии и Африке.

