Грузия хочет стать полностью независимой от импорта электроэнергии к 2036 году

В Тбилиси рассчитывают вывести Грузию на полное самообеспечение электроэнергией к 2036 году, сообщила замглавы Минэкономики Грузии Инга Пхаладзе.
Соответствующее заявление чиновница сделала на пленарной сессии энергетической недели в Баку.
Замминистра подчеркнула, что в Грузии ведется работа над упрочением энергобезопасности региона, а также над развитием роли страны как надежного транзитного хаба.
Она отметила, что грузинское правительство делает акцент на развитии производства энергии внутри страны, новых возобновляемых источников энергии и инфраструктуры передачи электричества.
"Наша цель – к 2036 году обеспечить полную самодостаточность страны, увеличить установленные мощности, исключить импорт электроэнергии и расширить возможности экспорта и транзита"
– Инга Пхаладзе