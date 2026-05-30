Нетаньяху предупредил Трампа о возможных ударах по Бейруту

Власти Израиля официально предупредили США о готовности нанести удары по столице Ливана в случае продолжения атак на свою территорию со стороны движения "Хезболла".

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил президенту США Дональду Трампу о намерении атаковать Бейрут при новых нападениях на израильскую территорию. Об этом заявила канцелярия правительства Израиля.

​По словам израильского премьер-министра, удары будут нанесены по целям в Ливане, если отряды организации "Хезболла" не прекратят атаки на израильские города и граждан.

"Сегодня вечером я разговаривал с президентом Трампом и сказал ему, что, если "Хезболлах" не прекратит нападения на наши города и граждан, Израиль будет атаковать террористические цели в Бейруте. Наша позиция остается неизменной"

- Биньямин Нетаньяху

​Отметим, ранее СМИ сообщали о готовности движения "Хезболла" к полному и немедленному прекращению огня с Израилем. По информации портала Axios, группировка передала через ливанский парламент соответствующее послание послу США.