Завтра откроют железную дорогу Баку — Тбилиси — Карс

В Грузии завтра состоится открытие модернизированной железной дороги Баку — Тбилиси — Карс с участием официальных представителей Азербайджана, Турции и Грузии.

Второго июня состоится открытие железной дороги Баку-Тбилиси-Карс. Мероприятие состоится на станции Ахалкалаки в Грузии. Об этом сообщили в ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД).

​Окончательная приемка работ на железной дороге от Марабды до границы с Турецкой Республикой (Карцахи) прошла 18 мая в Баку. Протокол заседания Координационного совета подписали министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев и министр экономики Грузии Мариам Квривишвили.

​В течение 2024 года ЗАО "Азербайджанские железные дороги" реконструировало 184 км железной дороги на территории Грузии. Восстановлены 13 станций, 55 мостов, 8 тяговых подстанций и 320 инженерных сооружений, а также построено 30,3 км новой железной дороги.

Напомним, протяженной железнодорожной ветки составляет 827 км, 213 км из которых проходит по грузинской территории. Строительство грузинского участка железнодорожной ветки осуществлялось за счет кредита Азербайджана в $775 млн.