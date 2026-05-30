Вестник Кавказа

Тегеран предупредил жителей севера Израиля о возможной атаке

Граната
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Тегеран обратился к жителям северной части Израиля, призвав их покинуть места жительства из-за возможной атаки со стороны иранских ВС.

Иранские военные призвали тех, кто живет в северных регионах Израиля, экстренно эвакуироваться, с таким заявлением выступил в частности командующий Центральным штабом Военного командования "Хатам аль-Анбия" Али Абдуллахи.

Он предупредил, что если Армия обороны Израиля продолжить наносить удары с воздуха по Ливану, то Исламская Республика атакует северные районы Израиля.

"Мы предупреждаем жителей северных районов и военных поселений, если они не хотят пострадать, им следует покинуть эти районы"

– Али Абдуллахи

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
895 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.