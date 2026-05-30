Тегеран предупредил жителей севера Израиля о возможной атаке

Тегеран обратился к жителям северной части Израиля, призвав их покинуть места жительства из-за возможной атаки со стороны иранских ВС.
Иранские военные призвали тех, кто живет в северных регионах Израиля, экстренно эвакуироваться, с таким заявлением выступил в частности командующий Центральным штабом Военного командования "Хатам аль-Анбия" Али Абдуллахи.
Он предупредил, что если Армия обороны Израиля продолжить наносить удары с воздуха по Ливану, то Исламская Республика атакует северные районы Израиля.
"Мы предупреждаем жителей северных районов и военных поселений, если они не хотят пострадать, им следует покинуть эти районы"
– Али Абдуллахи