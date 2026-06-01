В Госдепе США заявили о прогрессе на переговорах Израиля и Ливана

В США сообщили о достижении Израилем и Ливаном существенного прогресса в рамках проходящего в Вашингтоне четвертого раунда переговоров о прекращении конфликта.

Израиль и Ливан достигли прогресса в ходе четвертого раунда переговоров о прекращении конфликта в Вашингтоне. Об этом сообщил официальный представитель Госдепартамента США Томми Пигот.

Он отметил продвижение сторон по вопросам политики и безопасности. Участники диалога преодолевают неудачи последних 20 лет и двигаются к всеобъемлющему соглашению, направленному на восстановление суверенитета Ливана и обеспечение безопасности Израиля.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль и ливанское движение "Хезболла" установили режим прекращения огня. При этом многие СМИ сообщали о продолжающихся ударах израильских военных по южным районам Ливана.

Отметим, что Ливан и Израиль согласовали перемирие в апреле, однако ливанская армия не принимала участия в конфликте. Боевые действия с Израилем вело движение "Хезболла", которое не является участником этих договоренностей.