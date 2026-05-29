Более 460 млрд рублей инвестиций привлекли в Крым с 2015 года

Объем осуществленных инвестиций в свободную экономическую зону Крыма с 2015 года превысил 460 млрд рублей, при этом в рамках проектов создано 104 тыс рабочих мест.

На Петербургском международном экономическом форуме подвели итоги работы свободной экономической зоны Крыма. Об этом агентству ТАСС министр финансов республики Ирина Кивико.

Капитальные вложения в экономику Крыма составили 300 млрд рублей. Наибольшее количество инвестиционных проектов в Крыму реализуется в сферах торговли и услуг, строительства и промышленности, санаторно-курортной сфере и сфере сельского хозяйства.

В 2025 году статус участника СЭЗ в Крыму получила 221 организация, заключено 235 договоров СЭЗ. Запланированный объем капитальных инвестиций по проектам 2025 года составляет более 41 млрд рублей, что позволит дополнительно создать около 5 тыс рабочих мест.

Свободная экономическая зона действует на всей территории Крыма с 2015 года. Участники СЭЗ в Крыму получают пониженные ставки по налогам и страховым взносам, право аренды земельных участков без торгов, возможность беспошлинного ввоза импортного оборудования и согласование разрешительной документации для строительства объектов.

По данным на 1 марта 2026 года в Крыму реализуется 1 642 уникальных инвестиционных проекта. Заявленный объем инвестиций в Крыму составляет более 950 млрд рублей.