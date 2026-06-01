Авиабилеты в мире подорожали на 10-15% из-за конфликта на Ближнем Востоке

Стоимость авиабилетов увеличилась на 10-15% сверх традиционного летнего повышения цен на фоне ближневосточного конфликта и продолжающегося роста цен на топливо.

Глава Ассоциации туроператоров России АТОР Майя Ломидзе сообщила, что авиабилеты в мире подорожали на 10-15% сверх традиционного летнего повышения цен. Об этом она заявила в интервью агентству "РИА Новости".

Ломидзе пояснила, что основное влияние конфликта связано с выпадением Ближнего Востока из сферы туризма и транзита. Повышение стоимости туров за счет транспортной составляющей стало одним из самых серьезных потрясений для отрасли.

Ситуацию осложняет кризис на рынке топлива, из-за которого крупнейшие мировые перевозчики пересматривают полетные программы.

Глава АТОР подчеркнула, что сокращение числа доступных рейсов при высоком спросе неизбежно приводит к дальнейшему росту цен.

Напомним, 28 февраля США и Израиль начали военные действия против Ирана. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня, однако прошедшие после этого в Исламабаде переговоры не принесли результатов.