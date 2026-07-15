Во второй раунд квалификации Лиги Конференций вышли пять клубов из стран Южного Кавказа

В четверг провели свои матчи в квалификации Лиги Конференций шесть клубов из Азербайджана, Армении и Грузии. В следующий раунд сумели пробиться пять команд.

Вечером 16 июля состоялись ответные матчи 1-го раунда квалификации Лиги Конференций УЕФА сезона 2026/27.

"Зиря" (Азербайджан) по сумме двух встреч обыграла кутаисское "Торпедо" (Грузия) и вышла в следующий раунд. Обе игры закончились победой азербайджанской команды со счетом 3:0. В ответном матче, проходившем в Кутаиси, голами у гостей отметились нападающий Эрен Айдын (25-я и 70-я минуты) и полузащитник Амин Сейдиев (39-я).

Во 2-й квалификационный раунд также пробились два клуба из Армении – "Алашкерт" и "Пюник".

В первой встрече "Алашкерта" и "Елимая" (Казахстан) была зафиксирована ничья 1:1. В ответной игре счет был открыт уже на 4-й минуте – отличился нападающий гостей Момо Туре. Однако на 11-й минуте полузащитник Акмаль Бахтияров восстановил равновесие. Игра перешла в дополнительное время.

На 96-й минуте полузащитник "Елимая" Хрвое Илич вывел хозяев вперед, реализовав пенальти. Ереванская команда сумела отыграться за считанные минуты до финального свистка благодаря автоголу защитника Игора Габриэля (120+1). В серии послематчевых пенальти сильнее был "Алашкерт" со счетом 6:5.

"Пюник" выиграл оба матча у "Марсашлокка" (Мальта). В первой встрече армянская команда отправила три безответных мяча в сетку ворот соперника, а во второй – один. Гол забил на 80-й минуте полузащитник Даниил Куликов с пенальти.

В следующий раунд квалификации вышли и два клуба из Грузии. Тбилисское "Динамо" в первой игре с клубом "Мондорф-ле-Бен" (Люксембур) одержало победу (2:1). В ответном матче счет открыл на 86-й минуте полузащитник Клеман Кутюрье. Игра перешла в дополнительное время, в котором сильнее были динамовцы. Победный мяч забил на 111-й минуте с пенальти полузащитник Ника Нинуа.

"Дила" Гори обеспечила себе комфортное преимущество в противостоянии с "Виртусом" (Сан-Марино) еще в первом матче, одержав на выезде победу со счетом 3:1. Ответная игра завершилась минимальной победой уже команды из Сан-Марино, однако этого не хватило ей для проходи в следующий раунд. Единственный мяч на счету полузащитника Элиа Чаччи (90+3).