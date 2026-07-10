Турция стала четвертой в мире по росту числа иностранных туристов

Согласно докладу Организации экономического сотрудничества и развития, число иностранных туристов, выбравшего для отдыха Турцию, выросло 21%, а страна заняла четвертое место в мире, превысив допандемийный уровень.

За последние 6 лет посетивших Турцию иностранных туристов выросло на 21%, что позволило стране занять четвертое место среди государств с наиболее высокими темпами роста этого показателя, говорится в докладе Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) "Туристические тенденции и политика 2026".

Общее число туристов в странах ОЭСР в минувшем 2025 году выросло на 3,4% и достигло рекордных 847 млн человек, а наибольший рост числа иностранных туристов – на 34% - показала Япония. Далее следуют Норвегия (28%) и Дания (22%), передает турецкое государственное информационное агентство Anadolu.

Как отмечается в докладе, на фоне эскалации конфликтов на Ближнем Востоке, геополитической напряженности и экстремальных погодных явлений туристы предпочитают отдыхать в более знакомых и доступных локациях с устойчивой туристической экосистемой

На сегодняшний день успех в туризме определяется не только темпами роста, но и способностью отрасли противостоять кризисам, и турецкие туристические агентства и другие участники отрасли имеют в этом богатый опыт, поведал председатель Ассоциации туристических агентств Турции (TÜRSAB) Фируз Баглыкая.

Достигнутый успех – лишь еще один шаг к следующему этапу развития туризма, предусматривающему расширение географии туристических потоков и развитие отрасли на протяжении всего года. Это может обеспечить дальнейшее развитие культурного, гастрономического, медицинского, конгрессно-выставочного, спортивного, религиозного, круизного, гольфового, природного и сельского туризма.

Цель страны - увеличение доходов от туризма до $100 млрд, а это - не только количество туристов, но и качество туристического сервиса, добавил глава TÜRSAB.