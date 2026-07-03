Цены на серебро упали на 50% от максимумов

Серебро, достигшее рекордной цены в конце января, на середину июля подешевело вдвое. Сегодня драгметалл торгуется по $57,63 за тройскую унцию.

Цены на серебро на бирже к середине июля оказались вполовину ниже максимумов, наблюдавшихся этой зимой.

К настоящему времени серебро подешевело почти вдвое после январского рекорда. На 15 июля серебро торгуется по $57,63 за тройскую унцию. На 29 января, когда был достигнут исторический максимум, цена на драгметалл достигала $121,64. Таким образом, серебро потеряло половину стоимости с января.

При этом относительно прошлого июля серебро прибавило более 59%.

Напомним, в 2025 году серебро подорожало более чем на 130–150%, в начале 2026 года актив продолжил дорожать, но после пика в январе началось снижение.

По прогнозам, сейчас цены на драгметалл относительно стабилизировались, новый рост возможен осенью.