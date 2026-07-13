США планируют построить нефтепровод из Ирака в Сирию

Bloomberg: США намерены участвовать в строительстве нефтепровода из Ирака в Сирию. Также возможно восстановление старого маршрута Киркус-Баниас.

Вашингтон запустил переговорный процесс относительно проекта нефтепровода из Ирака в Сирию. Проект позволит наладить поставки "черного золота" за пределами традиционных маршрутов через Ормузский пролив, что также снизит влияние Тегерана на ситуацию вокруг рынка нефти, передает Bloomberg.

Переговоры, по данным Bloomberg, ведет спецпосланник Трампа в регионе, который встретился с властями обеих стран. Также в проекте может принять участие нефтяная компания Chevron. Одним из возможных вариантов является восстановление нефтепровода Киркус-Баниас, который перестал функционировать в начале 2000-х.

Также рассматриваются новые маршруты поставок нефти. В Госдепе США заявили о поддержке усилий Ирака и Сирии по организации новых энергетических коммуникаций.