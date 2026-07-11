В Иране назвали подрывом нацбезопасности сотрудничество стран региона с США

Дальнейшее сотрудничество стран Персидского залива с Вашингтоном будет рассматриваться иранским правительством как попытка подорвать национальную безопасность Исламской Республики, такое заявление сделал представитель центрального штаба "Хатам аль-Анбия" иранских ВС Эбрахим Зольфагари.
Он отметил, что усугубление ситуации чревато распространением войны по всему региону Ближнего Востока.
"Главам стран региона объявляется предупреждение: любое сотрудничество с США и оказание логистической поддержки вооруженным силам этой страны будет рассматриваться как действия, направленные на подрыв суверенитета и национальной безопасности Ирана"
– Эбрахим Зольфагари
Именно сотрудничество некоторых стран региона привело к увеличению риска распространения войны на весь регион уже сейчас, подчеркнул Зольфагари.