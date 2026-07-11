Вестник Кавказа

В Иране назвали подрывом нацбезопасности сотрудничество стран региона с США

Карта Персидского залива
© Фото: Анастасия Тесемникова/ “Вестник Кавказа“
Тегеран будет воспринимать сотрудничество стран Персидского залива с США как действия, направленные на подрыв национальной безопасности ИРИ, заявили в центральном штабе "Хатам аль-Анбия".

Дальнейшее сотрудничество стран Персидского залива с Вашингтоном будет рассматриваться иранским правительством как попытка подорвать национальную безопасность Исламской Республики, такое заявление сделал представитель центрального штаба "Хатам аль-Анбия" иранских ВС Эбрахим Зольфагари.

Он отметил, что усугубление ситуации чревато распространением войны по всему региону Ближнего Востока.

"Главам стран региона объявляется предупреждение: любое сотрудничество с США и оказание логистической поддержки вооруженным силам этой страны будет рассматриваться как действия, направленные на подрыв суверенитета и национальной безопасности Ирана"

– Эбрахим Зольфагари

Именно сотрудничество некоторых стран региона привело к увеличению риска распространения войны на весь регион уже сейчас, подчеркнул Зольфагари.

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