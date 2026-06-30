Посольство РФ призвало граждан взвешивать риски, отправляясь за рубеж

Гражданам России, планирующим поездки в другие страны, следует взвешивать риски. Опрометчиво считать, что в любой ситуации может сохраниться привычный уровень безопасности, отметили в посольстве.

Посольство России в Париже рекомендовало россиянам оценивать риски при планах по выезду за рубеж.

"Каждый российский гражданин, который выезжает за рубеж, особенно в недружественные страны, должен взвешивать все риски"

– посольство РФ

В диппредставительстве отметили, что значение имеют факторы не только, связанные с личной безопасностью, но и правовые, политические и консульские аспекты пребывания за рубежом.

В текущей международной обстановке "рассчитывать на то, что привычный уровень безопасности и комфорта сохранится в любой ситуации, было бы опрометчиво", говорится в сообщении, передает РИА Новости.

Отметим, что в Монако вечером 29 июня произошел взрыв, в результате пострадал украинский бизнесмен Вадим Ермолаев.