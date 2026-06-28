МИД РФ: надеемся на обеспечение безопасности в Ормузе

Россия рассчитывает, что США и Иран будут выполнять условия меморандума и предпримут усилия для обеспечения безопасного судоходства в Ормузском проливе, поделились в МИД РФ.

Москва ожидает, что Вашингтон и Тегеран будут исполнять условия подписанного ранее меморандума и обеспечат условия для судоходства в Ормузском проливе, такое заявление сделал замминистра иностранных дел России Георгий Борисенко.

Прежде всего замглавы МИД РФ отметил, что российская сторона рассчитывает на выполнение сторонами всех пунктов меморандума о взаимопонимании, подписанного США и Ираном 18 июня, в том числе пункта о свободе судоходства в Ормузском проливе, передает РИА Новости.

"Надеемся, что все-таки конфликтующие стороны предпримут исчерпывающие шаги к тому, чтобы обеспечить стабильность и безопасность как судоходства, так и вообще ситуации в данном регионе"

– Георгий Борисенко

В настоящее время спецпосланник президента США Стив Уиткофф направляется в Доху, где планируется провести переговоры с иранской стороной, в том числе по теме ситуации в Ормузе. В Тегеране планов по встрече с США в Дохе не подтверждали.