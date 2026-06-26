Вестник Кавказа

США и Иран проведут переговоры по Ормузскому проливу 30 июня – СМИ

Карта Ормузского пролива
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Axios: Тегеран и Вашингтон планируют договориться в Катаре 30 июня. Стороны также договорились прекратить атаки.

Вашингтон и Тегеран договорились провести переговоры по Ормузскому проливу. Консультации пройдут в Дохе 30 июня, передает Axios со ссылкой на источник в Белом доме. 

"Стороны планируют встретиться во вторник в столице Катара, чтобы урегулировать спор вокруг Ормузского пролива"

– Axios

По информации портала, стороны также договорились прекратить удары. 

Напомним, что в середине июня США и Иран оформили соглашение о прекращении огня. Однако обмены ударами периодически возобновляются. Последняя эскалация зафиксирована на выходных.

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