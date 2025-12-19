Иранская авиакомпания возобновила рейсы Решт - Астрахань

Авиаперевозчик из Ирана возобновил спустя год рейс Решт - Астрахань. Согласно расписанию, лайнеры Pouya Air будут летать по данному направлению несколько раз в неделю.

Самолет авиакомпании Pouya Air выполнил первый после годовой паузы полет из Решта в Астрахань. Соответствующую информацию подтвердили 28 июня в аэропорту провинции.

Директор провинции аэропорта Гилян Мохсен Мирхосейни объяснил, что решение снова запустить данный рейс было принято на фоне высокого спроса, передает агентство IRNA.

"В связи с высоким спросом и интересом пассажиров к авиамаршруту Решт - Астрахань с сегодняшнего дня авиакомпания Pouya Air возобновила выполнение регулярных рейсов по этому направлению"

– директор воздушной гавани

По его словам, рейсы из Решта в Астрахань и в обратном направлении будут выполняться каждый понедельник и воскресенье.

Напомним, последний на данный момент рейс Решт - Астрахань был выполнен в июне прошлого года.

Ранее на этой неделе Росавиация отменила рекомендации для авиакомпаний, которые ограничивали использование воздушного пространства Исламской Республики в ночное время. Рекомендации были введены на период с 14 по 24 июня.