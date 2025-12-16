Новые авиарейсы могут открыться между Астраханью и Баку

Прямое авиасообщение может быть открыто вскоре между Астраханью и Баку, инициативу озвучил глава Астраханской области Игорь Бабушкин.
Астрахань и Баку могут связать прямые авиарейсы, соответствующее предложение высказал губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин в ходе встречи с премьер-министром Азербайджана Али Асадовым.
По словам главы российского региона, открытие прямых перелеты дало бы толчок развитию туристической отрасли.
Бабушкин отметил, что Али Асадов позитивно оценил его предложение и высказался в его поддержку.
"Азербайджан – одно из самых востребованных направлений у наших туристов"
– Игорь Бабушкин