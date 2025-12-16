Вестник Кавказа

Новые авиарейсы могут открыться между Астраханью и Баку

Новые авиарейсы могут открыться между Астраханью и Баку
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Прямое авиасообщение может быть открыто вскоре между Астраханью и Баку, инициативу озвучил глава Астраханской области Игорь Бабушкин.

Астрахань и Баку могут связать прямые авиарейсы, соответствующее предложение высказал губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин в ходе встречи с премьер-министром Азербайджана Али Асадовым.

По словам главы российского региона, открытие прямых перелеты дало бы толчок развитию туристической отрасли.

Бабушкин отметил, что Али Асадов позитивно оценил его предложение и высказался в его поддержку.

"Азербайджан – одно из самых востребованных направлений у наших туристов"

– Игорь Бабушкин

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
1200 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.