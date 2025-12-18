Валентина Матвиенко поздравила президента Азербайджана с днем рождения

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко направила президенту Азербайджана поздравительное письмо, в котором поздравила его с днем рождения.

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко направила президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо, в котором поздравила его с днем рождения.

"Ваша политическая карьера – путь лидера, смело идущего вперед, демонстрирующего пример принципиальности, решительности и ответственности за судьбу своей страны, вдохновляющего своей энергией единомышленников и сторонников"

– Валентина Матвиенко

Председатель Совета Федерации напомнила, что благодаря многолетнему самоотверженному труду президента Азербайджана стране удалось показать впечатляющие результаты в социально-экономической сфере, в упрочении государственности и повышении своего авторитета на мировой арене.

"С признательностью отмечаю Ваше постоянное внимание к вопросам расширения российско-азербайджанского парламентского диалога. С особой теплотой вспоминаю свой визит в Баку в марте 2025 года. Ценю Ваше доброе ко мне отношение"

– Валентина Матвиенко

Российский политик пожелала Ильхаму Алиеву крепкого здоровья, значительных успехов в его ответственном труде на благо дружественного азербайджанского народа.