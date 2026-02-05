Песков назвал сроки проведения нового раунда переговоров с Украиной и США

Следующий раунд российско-американско-украинских переговоров, по словам Дмитрия Пескова, состоится на будущей неделе.
Делегации России, США и Украины проведут новый раунд переговоров на следующей неделе, такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Есть договоренность, что он действительно состоится на следующей неделе"
– Дмитрий Песков
Представитель Кремля уточнил, что по месту и конкретным датам информация будет дана позднее.
В то же время, он еще раз обратил внимание на то, что встреча состоится на следующей неделе.